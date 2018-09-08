Ünlü şarkıcının tehdit davasında flaş gelişme

Villasının tadilat ve tamirat işlerini istediği gibi yapılmayarak kendisinden fazla para alındığını ileri süren şarkıcı Yusuf Güney ile ödemelerinin yapılmadığını iddia eden mimarlık şirketi sahibi Süleyman Güdül adliyelik olmuştu.

Güney, “Tehdit gibi mevzular ne bana, ne mimar arkadaşıma hiç bir şekilde yakışmaz” derken Güdül, “Şikayetlerimi geri çektim” dedi.

Hürriyet'ten Ceylan Sever'in haberine göre şarkıcı Yusuf Güney, Sarıyer’deki villasının tadilatını yapan mimarlık şirketi sahibinin parasını ödemeyip şirket sahibini hakaret ve tehdit ettiği gerekçesiyle adliyelik oldu. Yusuf Güney iddiaya göre, 2018 yılının Mart ayında Sarıyer’de satın aldığı villanın tadilatlarının yapılması için mimarlık şirketi sahibi Süleyman Güdül ile anlaştı. Villada önce boya işlemleri yapıldı. Şarkıcı Güney işlemi beğenmedi. Ardından da şirkete villanın içinde başka tadilatlar yaptırdı. 19 bin TL göndermesi gereken tadilatlara karşı da 7 bin 500 TL’lik ödeme yaptı.

Güney ise kendisinden fazla para alındığını belirtti, inşaat ve tadilat işlerini yapan Güdül ile whatsapp üzerinden tartışmaya başladı. Mimarlık firması sahibi ise ödemelerinin zamanında yapılmadığını ve Yusuf Güney’in kendisini, “Bir kere uyarırım seni, ikinci şansın olmaz çok fena yaparım seni” diyerek tehdit ettiğini belirtti. Suç duyurusunda bulunmasının ardından şarkıcı Yusuf Güney hakkında Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nca “hakaret” ve “tehdit” suçlarından soruşturma başlatıldı. Soruşturmanın devamında taraflar uzlaştırma bürosuna gönderildi.

'TEHDİT NE BİZE NE MİMAR ARKADAŞA YAKIŞIR'

Konuyla ilgili açıklama yapan Yusuf Güney, “Evimin tadilatı sırasında, her iki tarafın da kendince hakli olduguna inandiği bazı detaylarla ilgili, mimar arkadaşımla aramizda ufak tefek gerginlikler oldu. Bunlar hayatın akışı içerisinde, hepimizin başına gelebilecek ufak tefek kırgınlıklardan, tartışmalardan farklı şeyler değildir. Biz de her medeni insan gibi, bunları aramızda konuşarak hallettik ve uzlaştık, çalışmaya da devam ettik. Tehdit gibi mevzular ne bana, ne mimar arkadaşıma hiç bir şekilde yakışmaz...

Bugünkü çıkan bazı haberlerle ilgili, sevenlerime karşı, gerekli açıklamayı yapma zorunluluğu hissettim” dedi.

ÖDEMEYİ ALDIK

Süleyman Güdül ise Güney’in taahütlü ödemeleri zamanında yapmadığı için dava açtığını ancak gerekli ödemeyi aldıktan sonra vazgeçtiğini söyleyerek “Evet aramızda bazı problemlerimiz vardı. Ancak kendisiyle aramızdaki sorunları çözdük. Avukatıma verdiğim talimatla tüm şikayetlerimi geri çektim” dedi.