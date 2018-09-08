Merve Boluğur: Geçmiş ile gündeme gelmek istemiyorum

Ekranlardan bir süredir uzak kalan ünlü oyuncu Merve Boluğur, son dönemde hakkında çıkan asılsız haberler ve sosyal medyadaki eleştirilere daha faz dayanamayarak sosyal medya hesabından isyan etti.

"GEÇMİŞ İLE GÜNDEME GELMEK İSTEMİYORUM"

Merve Boluğur hakkında çıkan haberler ile ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaparak, "Son dönemde hakkımda çıkan asılsız haberler ve sosyal medyada gördüğüm haksız yorumlar üzerine bu açıklamayı yapma ihtiyacı duydum. Ben, 17 yaşından bu yana kendi ayakları üzerinde duran ve yaşadığı tüm olumsuzluklar karşısında dik duruş sergileyen bir kadınım. Bulunduğum noktaya da kimseye ihtiyaç duymadan geldim. Ancak son dönemde özel hayatım üzerinden bir algı operasyonu yürütüldüğünü üzülerek görüyorum. Bugüne dek kendime saygımdan dolayı konuşmamayı tercih ettim. Ne yazık ki ben sessiz kaldıkça, hakkımdaki haberlerde bahsi geçen konulardan uzak yaşamaya çalıştıkça üstüme gelindi. Bu açıklamayı yapmaya mecbur bırakıldım.Adı üstünde geçmiştir.. Artık geçmişte yaşananlarla gündeme gelmek istemiyorum. Gazetecilerden de haber yaparken daha itinalı olmalarını rica ediyorum." dedi.