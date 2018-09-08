Emre Aşık, yaşadığı saldırıyı anlattı

Eceabat İskelesi’nde feribot sırası yüzünden çıkan kavgada eşi Yağmur Aşık ile birlikte darp edilen eski milli futbolcu Emre Aşık, önceki gün olayla ilgili basın toplantısı düzenledi. Aşık, “Çocuklarımızın önünde darp edildik. Bu olayın peşini bırakmayacağım” dedi.

Geçtiğimiz hafta Çanakkale 18 Mart Stadyumu’nda oynananacak dostluk maçına davet edilen Emre Aşık, Eceabat İskelesi’nde bir kavgaya karışmıştı. Fotoğraf çekimine yetişmeye çalışan futbolcu ile eşi, kuyruğa girmeden Çanakkale’ye geçmek isteyince tartışma çıkmış, ikili darp edilmişti.

Emre Aşık, önceki gün konuyla ilgili basın toplantısı düzenledi. Aşık, şunları söyledi:

“Valiliğin talimatıyla organizasyona yetişmemiz için bize feribotta öncelik tanıdılar. Ama görevliler ‘Emre Aşık falan tanımayız, geç arkaya’ diyerek bize çıkıştı. ‘Ne diyorsun’ dememizle birlikte eşime ağır bir küfür ettiler. Olay büyüdü. Çevremizde 15 kişi belirdi. Hepsi üstüme çullandı, şiddete maruz kaldım.

Eşim araya girince beni bırakıp ona vurmaya başladılar. Bunların hepsi çocuklarımızın önünde oldu. Çocuklar o esnada ‘Annemi babamı öldürüyorlar’ diye ağlıyordu.

Bu olayın peşini bırakmayacağım. Çocuklarım o günden beri ağlayarak uyanıyor. Hâlâ travmayı atlatabilmiş değiller. Bunlar şehir eşkiyası.”

Ailesinin hâlâ olayın travmasını yaşadığını söyleyen Emre Aşık, darp sonrası sırtının ne hale geldiğini bu fotoğraflarla gösterdi.