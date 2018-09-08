Talat Bulut’un dizi setinde Özge Ş.’yi taciz ettiği iddiasıyla ilgili konuşan oyuncu, “Talat Abi’yi çok severim. İlk günden itibaren hiç inanmadım böyle bir olaya. Talat Abi ile de devamlı yazıştık zaten, kendisine de sonuna kadar yanında olduğumu bildirdim. İçten davranışları yanlış anlaşılmış olabilir diye düşünüyorum. Biz devamlı beraberiz, yanlış bir hareketini görmedim” dedi. Bulut’un diziye devam etmesinden mutlu olduğunu da dile getiren Çınar, “Diziye devam etmesinden çok mutluyum, başka babam olsun istemezdim” dedi.