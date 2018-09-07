Can Yaman'dan küfreden takipçisine çok sert yanıt!

Erkenci Kuş dizisinde canlandırdığı Can Divit karakteri ile beğeni toplayan, yeni imajıyla herkesin dikkatini üzerine çeken Can Yaman, sosyal medyada bir takipçisinin eleştirisine yanıt verdi.

Takipçisinin eleştirisi şöyleydi… “Biri biraz meşhur olsa hemen duyar basmaya başlar. Hani böyle beyaz olup ucunda dantelleri olan bi kefen türü var onlardan giyseydin.”

İşte bu sözler Yaman’ın canını fena halde sıktı… Takipçisine yanıt veren Can Yaman, çok farklı bir üslup kullanmayı tercih etti.

Hem takipçisine ayar veren hem öğütte bulunan Yaman, bu tür sözlerin yasal sonuçlar doğurabileceği gerçeğini de hatırlatmadan edemedi.

“Can sıkıntısından sağa sola küfretmeyin, küfrederken avukatlık ofisimin olduğunu unutmayın. Kendiniz için iyi bir şeyler yaptın. Sevmediğiniz insanları takipte etmeyin. Ayrıca laf sokmakta da hiç iyi değilsiniz, bence yormayın kendinizi. Sevgiliyle kalın.”