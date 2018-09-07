Ertuğrul Özkök, İrem Derici ve Hatice için bahis açtı.

Ünlü şarkıcı İrem Derici, geçtiğimiz günlerde verdiği bir röportajda "İstersem bir erkeği on günde kendime âşık ederim." demişri. Şarkıcı Hatice de, katıldığı bir programda çıtayı yükselterek "İstersem bir erkeği bir haftada kendime âşık ederim." dedi.

Bu açıklamalar üzerine Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök, köşesinde iki isimle ilgili olarak bahis açtığını duyurdu.

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Hangisi erkeği bir haftada aşık eder

İrem Derici bir hafta önce iddialı konuştu: “İstersem bir erkeği on günde kendime âşık ederim.”

Dün de “Şarkıcı Hatice” çıtayı yükseltti daha iddialı konuştu:

(Şarkıcı Hatice diyorum çünkü dün Hürriyet’in internet sitesinde adı böyle geçiyordu.)

“İstersem bir erkeği bir haftada kendime âşık ederim.”

Şimdilik üç gün farkla şarkıcı Hatice önde...

Bahisler açıldı. İpi hangisi göğüsleyecek merakla bekliyorum...

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