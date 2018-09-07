Berfin, Belçim Bilgin’i yalnız bırakmadı

Ödüllü yönetmen Per Fly’ın yönettiği Belçim Bilgin, Ben Kingsley ve Theo James’in başrollerini paylaştığı Hollywood filmi “Komplo”nun (Backstabbing for Beginners) özel gösterimi önceki gün Soho House’da yapıldı. Özel gösterimde Belçim Bilgin’i eşi Yılmaz Erdoğan, Berfin Erdoğan ve oyuncu dostları yalnız bırakmadı.

2000’lerin başında BM diplomatı Benon Sevan’ın merkezinde bulunduğu yaşanmış bir skandalı konu alan filmi anlatan Belçim Bilgin; “Çok heyecanlıyım. Asıl heyecanım bu filmi kendi memleketimde kendi ailemle paylaşmak.

Filmdeki rol arkadaşlarımın hepsi çok değerli oyuncular ama tabii ki Ben Kingsley’in ismini duyduğum andan itibaren aynı sette olmanın olağanüstü bir şey olacağını biliyordum. En başından beri büyük bir oyunculuk şöleni izledim. Seyirci tarafım ayrı oyuncu, tarafım ayrı mest oldu” dedi.

ARAPÇA KONUŞMAK İÇİN DERS ALDIM

Filmde Iraklı Nashim adında çevirmen bir kadını canlandıran oyuncu, “Filmde İngilizce ve Arapça konuşuyorum. En büyük çalışmayı dil konusunda yaptım. İngilizce zaten biliyorum ama ilk kez bir filmde İngilizce oynadım. İngilizce’de aksan ile ilgili bir kaygım yoktu.

Zaten Iraklı bir kadın olduğu için aksana ihtiyacım yoktu. Ama Arapça konuşmak için telaffuzda ders aldım, önemli bir mesai harcadım” diye konuştu.

Ailesinden destek görüp görülmediği sorulduğunda Bilgin, oğlu Rodin’i teşekkür etti: “Çekim sürecinde iki işi aynı anda 3 ay boyunca yürüttüm. Ben uyumadım, ailem beni görmedi. En büyük desteği Rodin’den aldım diyebilirim.

Bütün çekimler bittiğinde Rodin’e ‘Teşekkür ederim oğlum, sen beni huzursuz etsen, mutsuz etsen karakterin ruhuna giremeyecektim’ dedim. Çünkü onun bana ihtiyacı olabilirdi. Yılmaz zaten bu işin doğasını biliyor. Olanca gücüyle yanımdaydı. Ama Rodin benim en büyük destekçim oldu.”