Nurgül Yeşilçay oğlunu kraliçeye emanet etti!

Şovmen Cem Özer'le olan evliliğinden olan oğlu Osman Nejat Özer'i eğitim için İngiltere'ye götüren oyuncu Nurgül Yeşilçay, İngiltere yolculuğunu sosyal medya hesabından paylaştı.