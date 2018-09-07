Nurgül Yeşilçay oğlunu kraliçeye emanet etti!

13 yaşına giren oğlu Osman'ın eğitimi için yurt dışını tercih eden oyuncu Nurgül Yeşilçay, instagram hesabından paylaştığı fotoğraflarda İngiltere yolculuğunu takipçileriyle paylaştı.
Nurgül Yeşilçay, İngiltere'ye bırakan oğlunu kraliçeye emanet etti.
Oğlu Osman'ın eğitimi İngiltere'de devam ettiren Nurgül Yeşilçay, ilk veli toplantısı heyecanını da paylaşmayı ihmal etmedi.
İngiltere'nin ünlü telefon kulübelerinden birini fotoğraflayan Yeşilçay, kabinin içindeki cinsel içerikli reklamlara göndermede bulunarak; "Telefon kulübelerinin amacı biraz değişmiş mi kraliçem" sorusunu yöneltti.