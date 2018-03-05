5 Mart 2018 19:32

Ünlü yıldız alkol bağımlılığı yüzünden tanınmaz halde

Ünlü yıldız alkol bağımlılığı yüzünden tanınmaz halde
EastEnders adlı diziyle şöhreti yakalayan Elaine Lordan, alkol bağımlılığı yüzünden tanınmaz hale geldi. Ünlü oyuncunun son görüntüsü hayranlarını üzdü.
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Bir dönem rol aldığı EastEnders adlı diziyle tanınan oyuncu Elaine Lordan çabuk çöktü. 51 yaşındaki Lordan'ın alkol bağımlılığı olduğu biliniyor.

TANINMAZ HALE GELDİ

Önceki gün Londra sokaklarında görüntülenen Elaine Lordan'ın bir türlü vazgeçemediği alkol bağımlılığı yüzünden tanınmaz hale geldiği dikkat çekti.

HAYRANLARINI ÜZDÜ

Sokağın bir köşesinde durup elindeki küçük şişeden içkisini yudumlayan Elaine Lordan, genç bir erkek arkadaşının yardımıyla caddenin karşısına geçti. 51 yaşındaki oyuncunun görüntüsü hayranlarını üzdü.

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