Ünlü yıldız alkol bağımlılığı yüzünden tanınmaz halde

Bir dönem rol aldığı EastEnders adlı diziyle tanınan oyuncu Elaine Lordan çabuk çöktü. 51 yaşındaki Lordan'ın alkol bağımlılığı olduğu biliniyor.
TANINMAZ HALE GELDİ
Önceki gün Londra sokaklarında görüntülenen Elaine Lordan'ın bir türlü vazgeçemediği alkol bağımlılığı yüzünden tanınmaz hale geldiği dikkat çekti.
HAYRANLARINI ÜZDÜ
Sokağın bir köşesinde durup elindeki küçük şişeden içkisini yudumlayan Elaine Lordan, genç bir erkek arkadaşının yardımıyla caddenin karşısına geçti. 51 yaşındaki oyuncunun görüntüsü hayranlarını üzdü.