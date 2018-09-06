6 Eylül 2018 20:02

Fulden Uras'tan haber var

Fulden Uras'tan haber var
Sanatçı Fulden Uras, sağ memesinde tekrarlayan enfeksiyonların yol açtığı doku bozulması nedeniyle yaptırılan ileri tetkikler sonrası pazartesi günü ameliyat edilmişti.
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Sanatçının sağlık durumu ile ilgili olarak Acıbadem Fulya Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Reha Baran şu bilgileri verdi: “Hastamızın problemli alanı geniş olarak temizlenip patoloji incelemesine gönderildi. Net sonuç için patoloji raporu beklenmektedir. Bugün taburcu olacaktır.”

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