Fulden Uras'tan haber var

Sanatçının sağlık durumu ile ilgili olarak Acıbadem Fulya Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Reha Baran şu bilgileri verdi: “Hastamızın problemli alanı geniş olarak temizlenip patoloji incelemesine gönderildi. Net sonuç için patoloji raporu beklenmektedir. Bugün taburcu olacaktır.”