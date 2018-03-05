5 Mart 2018 19:26

Gelin adayı Naz Mila paylaştı: Çırılçıplak şov yaptım

Cesur paylaşımlarıyla adından söz ettiren gelin adayı Naz Mila, "Çırılçıplak şov yaptım" notunu düştüğü son videosunda takipçilerini kandırdı.
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Zuhal Topal'ın sunduğu izdivaç programında koca ararken şöhreti yakalayan gelin adayı Naz Mila, paylaşımlarıyla gündeme gelmeye devam ediyor.

HESABINI KAZANÇ KAPISI HALİNE GETİRDİ

Çeşitli markalara ait ürünleri tanıtarak sosyal medya hesabını kazanç kapısı haline getiren gelin adayı, yaptığı son hareketle şaşkına çevirdi.

ÇIPLAKMIŞ İZLENİMİ UYANDIRDI

Önüne banyo havlusu tuttuğu videoda çıplakmış izlenimi uyandıran Naz Mila, havluyu bir anda indirip takipçilerine "Ne bekliyorsunuz?" şeklinde bir soru yöneltti.

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