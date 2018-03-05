Gelin adayı Naz Mila paylaştı: Çırılçıplak şov yaptım

Zuhal Topal'ın sunduğu izdivaç programında koca ararken şöhreti yakalayan gelin adayı Naz Mila, paylaşımlarıyla gündeme gelmeye devam ediyor.

HESABINI KAZANÇ KAPISI HALİNE GETİRDİ



Çeşitli markalara ait ürünleri tanıtarak sosyal medya hesabını kazanç kapısı haline getiren gelin adayı, yaptığı son hareketle şaşkına çevirdi.

ÇIPLAKMIŞ İZLENİMİ UYANDIRDI



Önüne banyo havlusu tuttuğu videoda çıplakmış izlenimi uyandıran Naz Mila, havluyu bir anda indirip takipçilerine "Ne bekliyorsunuz?" şeklinde bir soru yöneltti.