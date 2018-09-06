Zeynep Dizdar, milletvekili olmak istediğini belirterek, "Asla bir haksızlık ve hile yapmazdım. Tayyip Erdoğan gibi olurdum" diye konuştu.

90'lı yılların popüler şarkıcılarından olan ve “Önsezi” şarkısını geçen aylarda piyasaya süren Zeynep Dizdar, milletvekili olmak istediğini belirterek, "Asla bir haksızlık ve hile yapmazdım. Tayyip Erdoğan gibi olurdum" diye konuştu.

Azonceoldu.com'dan Hakan Kanburoğlu'na açıklamalarda bulunan şarkıcı ve besteci Dizdar, "Çok güzel bir ülkeyiz, Türkiye'ye oyun yapıyorlar ama başımızdaki lider bu oyunlara izin vermez" ifadelerini kullandı.

Siyaseti takip ettiğini söyleyen Dizdar, "Ne oluyor ne bitiyor, yorumluyorum. Bazen kendimi alamıyorum, coşuyorum. Şöyle olmalı, böyle olmalı diye evde bağırıyorum. Politikayla da ilgilenebilirmişim. Ben de adalet duygusu çok fazla acayip adilimdir. Milletvekili olmak isterdim" dedi,

Dizdar, "Nasıl bir milletvekili olurdun?" sorusuna Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı örnek göstererek yanıt verdi:

“Tozu dumana kattırırdım, asla bir haksızlık ve hile yapmazdım. Tayyip Erdoğan gibi olurdum. Erdoğan gibi kendi partimi kurardım, kendi güçlerimi ortaya koyardım. Akıllıysan kendi başına gideceksin. Ülkeni seven bir insansan kendi partini kuracaksın aynı cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı gibi.”