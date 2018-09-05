Ünlü oyuncu, eşiyle birlikte trafik kazası geçirdi!

Usta oyuncu Cem Yılmaz'ın yönetmenliğini yaptığı ‘Pek Yakında’ filmi gibi birçok sinema, dizi ve tiyatro oyununun da yer alan Direnç Dedeoğlu, Beyoğlu'nda eşiyle birlikte motosiklet ile seyir halindeyken bir aracın sıkıştırması sonucu kaza geçirdi.

Çift yere savrularak vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanırken, eşi ambulansla hastaneye kaldırılan Dedeoğlu polis ekiplerine, “Lütfen beni eşimle aynı hastaneye götürün” dedi.

OTOMOBİL SIKIŞTIRDI

Kaza, dün saat 08.00 sıralarında Beyoğlu Dolapdere'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde eşi Dilara Esra Dedeoğlu'yla beraber Kasımpaşa'da bulunan evinden çıkarak Piyalepaşa istikametine doğru 34 BJC 886 plakalı motosiklet ile seyir halinde olan 32 yaşındaki oyuncu Direnç Dedeoğlu'nu, bir otomobil sıkıştırdı. Sıkıştırma sonucu frene basarak motosikleti kaydıran ve hakimiyetini kaybeden genç oyuncu eşiyle birlikte yere savruldu. Kaza sonucu Dedeoğlu ve eşi vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. Olayın ardından vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Dilara Esra Dedeoğlu'nu yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırarak tedavi altına aldı. Boyunluk takılan genç oyuncu ise yerde yatar şekilde ambulansla beklemeye başladı.

“LÜTFEN BENİ EŞİMLE AYNI HASTANEYE GÖTÜRÜN”

Yerde dakikalarca bekleyen genç oyuncu, ambulansa alınan eşiyle farklı hastaneye kaldırılacağını duyunca yaralı halde polis ekiplerine, “Aynı hastaneye kaldırılmayacakmışım. Haberleşmemiz, lazım Dilara'ya telefonumu ve cüzdanımı verin” ifadelerini kullandı.

Bunun üzerine polis ekipleri Dedeoğlu'nun çantasından telefonu alarak ambulanstaki eşine verdi. Polis ekipleriyle konuşan Dedeoğlu, “Ne olur bende eşimin olduğu hastaneye gideyim” dedi. Ardından Dedeoğlu kendisine çağrı gelmesine üzerine yerde yatarak cep telefon ile görüşmeye başladı.