İstanbullu Gelin'in hangi oyuncusu Yasak Elma dizisine katıldı?

Bu sezon ilk bölümü 10 Eylül'de FOX'ta ekrana gelecek olan "Yasak Elma" dizisinin ekibine iki yeni oyuncu katıldı.

Medyapım imzalı dizinin ilk bölümlerinde yer alan Hakan karakterini bu sezon başka bir oyuncunun canlandırmasına karar verildi. "Yasak Elma"da Alihan'ın (Onur Tuna) en eski ve en sağlam dostu olan Hakan'a artık yeni bölümlerde Ahmet Kayakesenhayat verecek. Bu sezon Hakan rolünün dizideki etkisinin de artacağı konuşuluyor.

Öte yandan "Yasak Elma"ya ayrıca Hira adlı bir de pilot karakteri katılacak. Rol için yapılan titiz cast çalışması sonrası bugün Ebru Şahin'le el sıkışıldığı öğrenildi. Son olarak "İstanbullu Gelin" dizisinde hayat verdiği Burcu karakteriyle dikkatleri üzerine çeken Şahin, "Yasak Elma"da Alihan'ın havacılık şirketine iş başvurusunda bulunan güzel bir pilotu oynayacak.