Kıvanç Tatlıtuğ'lu Çarpışma dizisinin kadrosuna hangi güzel oyuncu katıldı?

Bu sezonun en iddialı dizilerinden biri de Ay Yapım'ın Show TV için hazırladığı "Çarpışma" projesi olacak.

Uluç Bayraktar'ın yönetmen koltuğunda oturacağı diziyi başarılı senarist Ali Aydın kaleme alıyor. Cast çalışması bu hafta itibariyle hızlanan dizinin başrol oyuncusu Kıvanç Tatlıtuğ'a diğer rollerde eşlik edecek oyuncularla görüşmeler sürüyor.

Dört aracın feci şekilde çarpışmasıyla başlayan ve peş peşe nefes kesen olayların yaşanacağı sürükleyici dizide Kıvanç Tatlıtuğ, "Mahir" adlı polisi, son olarak "Çukur"da seyirci karşısına çıkan Alperen Duymaz ise hapisten yeni çıkan "Kerem" adlı hırsızı oynacak. Dört araçlık kazadaki sürücülerden, bir kız çocuğu sahibi olan Zeynep karakteri için Cansu Dere'yle görüşmelerin sürdüğü konuşuluyor.

"Çarpışma" dizisinde Zeynep'in avukatı Cemre rolünü ise geçen yıldan beri projede adı geçen Melisa Aslı Pamuk'un canlandıracağı öğrenildi. Pamuk, son olarak "Kara Sevda" dizisindeki performansıyla dikkatleri üzerine çekmişti. Sürpriz oyunculara da teklif gittiği ifade edilen "Çarpışma"nın ay sonu itibariyle çekimlerinin başlaması planlanıyor. (Medya Tava)