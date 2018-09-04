Kibariye: Gencim, güzelim, hâlâ taş gibiyim

Eşi Ali Küçükbalçık’ın kendisini aldatmasına rağmen evliliğinin dağılmasına izin vermeyerek eşini affeden Kibariye, önceki gün Kıbrıs’ta sahne aldı.

Güçlü sesi ve başarılı yorumuyla izleyicileri büyüleyen Kibariye: ” Bir tek sesimle para kazanıyorum bana dua edin Allah beni sizin başınızdan sizi de benim başımdan eksik etmesin” diyen Kibariye, sözlerine şu şekilde devam etti: “Gencim güzelim hâlâ taş gibiyim” diyerek yıllara meydan okuyan şarkıcı yaptığı esprilerle kendisini dinlemeye gelen sevenlerini güldürmeyi başardı.