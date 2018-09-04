Demet Şener 'aldatıldım' demişti... Böyle kanıtladı

11 yıllık evliliğini bitirip İbrahim Kutluay’a 10 milyon liralık tazminat davası açan Demet Şener, ilginç bir tesadüf yaşadı...

Demet Şener, eski eşi İbrahim Kutluay ile sevgilisini sonunda yakaladı! Ünlü ve güzel manken Demet Şener, eski milli basketbolcu İbrahim Kutluay ile olan evliliğini geçtiğimiz ocak ayında sonlandırmıştı. 13 yıllık evlilik ve 2 çocuk ardından boşanan ünlü manken Demet Şener, evliliğinin bitme sebebi olarak İbrahim Kutluay’ın kendisini sosyetik güzel Edvina Sponza ile aldatması olarak göstermişti.

Tazminat davası devam ediyor

Boşanmalarına rağmen davaları zina unsuru yüzünden devam ederken güzel manken Demet Şener; eski eşi İbrahim Kutluay’ın 6 yıl boyunca kendisini Edvina Sponza ile aldattığıni belirtip 10 milyon lira, Edvina Sponza hakkında ise ikinci kadın davası açıp 500 bin lira tazminat talep etmişti.

İbrahim Kutluay ile Edvina Sponza ilk defa birlikte görüntülendi

Her iki dava da devam ederken şok bir gelişme yaşandı. Bugüne kadar duruşmalarda sosyetik güzel Edvina Sponza ile ilişki yaşadığını inkar eden eski milli basketbolcu İbrahim Kutluay, önceki gün Bebek’de eski eşi Demet Şener’e yakalandı.

Edvina Sponza ile olan iliişkisini reddeden İbrahim Kutluay, önceki gün Bebek’de Edvina Sponza ile yakalandı. Ünlü manken Demet Şener, yürüyüş yaptığı sırada Evdina Sponza’yı İbrahim Kutluay’ın arabasına binerken görünce hemen telefonunu çıkartıp bu anları fotoğrafladı.

Daha önce görüntülenmekten kıl payı kurtulmuşlardı!

Geçtiğimiz günlerde de birlikte bayram tatili için yurt dışına çıkan İbrahim Kutluay ve Edvina Sponza çifti, birlikte görüntülenmemek için bir hayli çaba sarf etmişti. Sevgilisi Edvina Sponza’nin havaalanına gelmesinin ardından 15 dakika sonra alanın kapısında görüntülenen İbrahim Kutluay; panikle sevgilisi Sponza’yı aramış, ikili pasaport kontrol noktasından sonra bir araya gelerek beraber görüntülenememişti.