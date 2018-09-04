Murat Başoğlu'ndan yeğeniyle ilgili çirkin iddia

Bu iddiaları yalanlayan Başoğlu,şaşırtan açıklamalar yaptı.

Beyaz TV'de 'Söylemezsem Olmaz' programının yapımcısı Bilal Özbilge'yle görüşen Murat Başoğlu, "Hayatım boyunca yeğenimi 3 kez gördüm. Yeğenimle hayatım boyunca samimi değildim. Kendisi beni doğum günlerimde arardı. Zaten yurtdışında eğitim aldı. Üstelik ağabeyim ile de görüşmezdik, mesafeliydik. Yeğenim ile eşim sık sık görüşürdü. Yeğenim görüntülerin olmadığını öğrenince benden 150 bin dolar istedi. Ben de, 'Saçmalama ne parası istiyorsun' deyince, 'Amcam bana tecavüz etti' diye iftira atarım dedi. Görüntü ortaya çıkınca para isteği ortadan kalktı. İşte bu yüzden kumpas olduğunu düşünüyorum" şeklinde konuştu.

BURCU BAŞOĞLU KİMDİR?

36 yaşındaki spor hocası ve yaşam koçu Burcu Başoğlu, 2015 yılında yoga hocası Selçuk Kabadayı ile evlendi. Marmara Üniversitesi İşletme Bölümü mezunu olan Burcu Başoğlu Kabadayı birçok kurumsal firmada üst düzey pozisyonlarda görev yaptı. 2015 yılı itibariyle de tam zamanlı yoga ve spor eğitmeni olarak çalışmaya başladı. Amcası Murat Başoğlu ile ilgili görüntülerinin ortaya çıkması ardından boşandı.