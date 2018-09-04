Acun'a şok: Bir jüri daha...

Kadrosuna Beyazıt Öztürk'ü katan O Ses Türkiye'nin jürisinde yeni sezonda büyük değişiklikler yaşanacak.Yarışmada 5 sezondur jüri üyeliği yapan Gökhan Özoğuz'un vedasının ardından bir ayrılık haberi daha geldi.Yıldız Tilbe, sosyal medya hesabından yaptığı son açıklamada yarışmada olmayacağını duyurdu.

Yıldız Tilbe, Twitter hesabından paylaştığı mesajda, "O Ses'te yokmuşum, olsun. Teşekkür eder başarılarının devamını dilerim" notunu yazdı.

Tilbe'nin ayrılmasının ardından jüriye kimin geleceği ise önümüzdeki günlerde belli olacak.