4 Eylül 2018 01:52

Ertuğrul Bey’in yerini o alıyor!

Ertuğrul Bey’in yerini o alıyor!
Burak Özçivit, yeni sezonda iddialı bir yapımla seyirci karşısına çıkacak.
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TRT 1’in sevilen dizisi “Diriliş Ertuğrul” bu sezon yerini “Osman Gazi”ye bırakıyor. Dizide, Ertuğrul Bey’in oğlu Osman Bey’i Burak Özçivit canlandıracak. Özçivit, Ertuğrul Bey’in ölmesi ile başa geçen ve Osmanlı İmparatorluğu’nun kurucu padişahı olan Osman Bey’i canlandıracak.

İstanbul’da plato kuruldu

Ünlü oyuncu vakit kaybetmeden senaryo okumalarına başlarken, teknik hazırlıklar da hız kazandı. “Osman Gazi” dizisi için İstanbul-Anadolu yakasında, deniz kenarında çok büyük bir alana plato inşa edildi. Dizi kostümleri için de kalabalık bir ekip büyük bir titizlikle çalışıyor.

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