Gelin adayı hanife'nin haşemalı paylaşımı olay oldu

Bir dönem Türkiye'nin gündeminden düşmeyen yaptığı her hareketiyle olay olan gelin adayı Hanife'nin deniz kenarındaki haşemalı fotoğrafı sosyal medyada çok konuşuldu.

"EKRANLARDA GÖRMEK İSTİYORUZ"

Bir markanın reklamını yapmak için haşema ile objektif karşına geçen gelin adayı Hanife, fotoğrafıyla çok konuşuldu. Hanife'nin takipçileriyorumlarından Hanife'yi tekrardan ekranlarda görmek istedikleriniifade etti.

İLK DEFA PAYLAŞTI

İlk defa haşemalı fotoğraf paylaştığını ifade eden Hanife fotoğrafına, "Yüzümden de anladığınız üzere çok mutluyum. Sizinle ilk haşemalı fotoğraflarımı da paylaşmış olayım zaten tüm yaz deliler gibi tatil yaptım biliyorsunuz " dedi.