Hülya Avşar, bikiniyle pinpon oynadı

Yıllardır magazin gündeminde en çok konuşulan ünlülerin başında yer alan Hülya Avşar, sosyal medya hesabından paylaştığı video genç kızlara taş çıkarttı. Hülya Avşar, 54 yaşında olmasına rağmen fit vücuduyla takipçilerini kendine hayran bıraktı.

DENİZ PİNPON OYNADI

Siyah bikinisi ve fit vücuduyla denizde pinpon oynayan Avşar kızının videosu kısa süre içerisinde birçok kişi tarafından izlendi. Avşar kızının videosunu kendi sosyal medya hesabında paylaşan takipçileri, "Yıllar sizi hiç değiştirmemiş Hülya hanım. Sizi ekranlarda daha çok görmek istiyoruz" yorumunu yaptı.