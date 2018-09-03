Necati Şaşmaz'ın 6 yıllık evliliğinde kriz mi çıktı?

Kurtlar Vadisi dizisinin Polat Alemdar'ı Necati Şaşmaz'la ilgili son dönemde kulislerde flaş bir iddia konuşuluyor.

2012'de sürpriz bir kararla Nagehan Kaşıkçı'yla yaşamını birleştiren ünlü oyuncunun bir süredir evliliğinde sorunlar yaşandığı öne sürüldü.

Mutlu evliliğiyle bilinen ve iki oğlu olan Şaşmaz hakkındaki söylenti şaşkınlık yarattı.

Geçen yıl vizyona giren "Kurtlar Vadisi Vatan" filminin galasında eşine olan sevgisini dile getiren ve konuşma yaparken de sahneye yanına çağıran Şaşmaz'ın evliliğindeki krizin ihanet yüzünden yaşandığı ve Nagehan Şaşmaz'ın eşine çok öfkeli olduğu iddia edildi.

Kulaktan kulağa yayılan ayrılık iddiasıyla ilgili ünlü oyuncunun cephesinden gelecek açıklama ise merak konusu oldu.

ŞAŞMAZ VE EŞİNDEN AÇIKLAMA!

Necati Şaşmaz ve eşi Nagehan Şaşmaz ise kulaktan kulağa yayılan boşanma iddiasının gerçeği yansıtmadığını belirtti. Necati Şaşmaz ayrıca çekimlerine başlayacağı yeni dizisi "Nöbet 7/24" öncesi bu tarz karalayıcı söylentilerin gündeme getirilmesini manidar bulduğunu ifade etti.(Medya Tava)