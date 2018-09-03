Caner Toygar'a kötü haber!

Evlilik programları ile tanınan Caner Toygar hakkında 4 yıla varan sürede hapis istemi ile dava açıldı.

Hürriyet'ten Dinçer Gökçe'nin haberine göre, Berke Toygar (36), hakkında boşanma davası açtığı Caner Toygar (37) hakkında, Avukatı Resul Özmen aracılığı ile Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunmuştu. Geçen yıl yapılan suç duyurusu sonrası yürütülen soruşturma tamamlandı.

"BAŞKASI İLE BASTIM DERİM!"

Hazırlanan iddianameye göre Caner Toygar eşine yönelik “O… seni herkese rezil edeceğim. Seni öldürürüm. Başkası ile bastım derim. Türkiye’ye rezil ederim seni...” dedi. Savcılık, söz konusu ifadelerin tehdit ve hakaret suçu oluşturduğuna karar verdi.

4 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ!

Taraflar arasında uzlaşma da sağlamayınca Caner Toygar hakkında dava açıldı. Toygar’ın 9 aydan 4 yıla varan sürede hapis istemi ile yargılanması talep edildi.

İLK DURUŞMA ARALIK’TA

İddianameyi kabul eden Büyükçekmece Asliye Ceza Mahkemesi, ilk duruşma için 7 Aralık’a gün verdi.

CANER TOYGAR KİMDİR?

Caner Toygar, 1 Ocak 1980 tarihinde Adana'da doğmuştur. Eğitim hayatını lise tahsiline kadar burada sürdüren Caner, sonrasında "Biz Evleniyoruz" isimli evlilik programına katılmış ve burada Tülin ile yaşadığı ilişkiyle gündeme gelmiştir.

2009 yılında müzik konusunda da atılım yapmış ve "Naber Fıstık" isimli albümü çıkarmıştır.

Evlilik programının ardından bir süre oyunculuk için çabalayan ardından Ataşehir'de köfteci dükkanı açan Caner, bu alanda ilerleyemeyince, ekranlara çıkış nedeni olan evlendirme konseptini kullanarak arkadaşlık sitesi açmıştır.

Caner Toygar; Kaynana Semra, Çiçekçi Kız ve Lanetli Anahtar yapımlarında oyunculuğunu sergilemiştir.