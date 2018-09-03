Murat Başoğlu intihar girişiminde mi bulundu?

Yeğeni Burcu Başoğlu ile Bodrum'daki skandal görüntüleriyle gündem olan Murat Başoğlu ile ilgili flaş iddia. Söylemezsem Olmaz programında, geçtiğimiz yıl Türkiye'nin gündemine oturan ünlü sunucu Murat Başoğlu'nun intihar girişiminde bulunduğu öne sürüldü.

"NE YAZIK,NE YAZIK!"

Bu haberler üzerine sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Başoğlu "Ne yazık, ne yazık! Yaklaşık bir yıldır yalan üzerine yalan yazanlar şimdi de intihar ettirdi. Benim 14 yaşında bir oğlum olduğunu unutuyorsunuz" dedi.