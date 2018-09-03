Aleyna Tilki: Baba olacağım

Reşit olduktan sonra konser temposu bir anda artan ve hemen her gün Türkiye’nin farklı bir yerinde verdiği konserlerle karşımıza çıkan Aleyna Tilki, konser dışında kalan zamanlarını da yine müzikle geçiriyor. Çıkış şarkısı olan ‘Cevapsız Çınlama’da kendisine prodüktörlük yapan Emrah Karaduman’ın yeni albümünde iki şarkı okuyan Tilki, bu şarkılardan birine de yönetmenlik yaptı ve kliplendirdi.

“BABA OLUYORUM”

Aleyna Tilki bu heyecanlı gelişmeyi sosyal medya hesabından ‘Aleyna baba olacağım’ şeklinde duyurdu ve yılların eskitemediği Müslüm ve Orhan Baba’ya göndermede bulundu. Ancak genç şarkıcının bu çıkışının nasıl bir tepki göreceği ise merak konusu…