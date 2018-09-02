Ünlü şarkıcı kansere yakalandı: 'Benim için dua edin'

10 senede 11 kere ameliyat olan Fulden Uras’a rutin kontrolleri için gittiği hastanede meme kanseri teşhisi konuldu.

Yarın bıçak altına yatacak olan şarkıcı, “Sağ göğsümün tamamı, sol göğsümün bir kısmı alınacak. Benim için dua edin” dedi.

FULDEN URAS KİMDİR?

Fulden Uras, 1968 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. 1986'da Ah Bu Kadınlar (Cavit Yörüklü)'ın başrolünde ilk kez kamera karşısına geçti. Sezer İnanoğlu ve Vatan Şaşmaz ile uzun süreli birliktelikler yaşadı. 1991'de “assolist” olarak sahneye çıktı ve 1995'te ilk albümü Belliydi Zaten'i çıkardı. Bağırsak kanserine yakalandı; uzun süre tedavi gördü. Altı sinema filminde rol aldı.