Ünlü manken “Çocuklara karşı büyük zaafım var. Annelik duygusu zaman zaman kadınlara vuruyor herhalde hormonal olarak, bana da vurdu.” dedi.
5 Mart 2018 11:52
Çağla Şıkel üçüncü bebeği istiyor!
Emre Altuğ ile olan evliliğinden Uzay ve Kuzey isimli iki çocuğu olan Çağla Şıkel, tekrar bebek sahibi olmak istediğini açıkladı.
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Çağla Şıkel üçüncü bebeği istiyor!
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