5 Mart 2018 11:52

Çağla Şıkel üçüncü bebeği istiyor!

Çağla Şıkel üçüncü bebeği istiyor!
Emre Altuğ ile olan evliliğinden Uzay ve Kuzey isimli iki çocuğu olan Çağla Şıkel, tekrar bebek sahibi olmak istediğini açıkladı.
+ A -

Paylaş

Ünlü manken “Çocuklara karşı büyük zaafım var. Annelik duygusu zaman zaman kadınlara vuruyor herhalde hormonal olarak, bana da vurdu.” dedi.

Çok Okunanlar

Magazin