Ömür Gedik, Cengiz Semercioğlu ve Onur Baştürk'ten oluşan Hürriyet Magazin Konseyi, geride kalan haftanın en çok konuşulan olaylarını yorumladılar.

"Sıla, Ahmet’i sözleriyle ezdi"

Cengiz Semercioğlu “Sıla’nın duruşunu Ahmet Kural gösteremedi” diye yazdı. Cengiz’in bu yorumu hakkında Konsey ne düşünüyor...

Onur Baştürk: Ben şuna karşıyım: “Bir taraf çok ulvi bir duruş sergiledi, diğeri çok aptalca davrandı.” Bu kadar abartmayalım.

Duygular söz konusu olunca herkes saçmalayabilir. Saçmalamak hakkıdır da. Tek bir yorumum var: Ahmet Kural’ın içinde bir yara açılmış sanki. Öyle hissettim.

Cengiz Semercioğlu: “Hiç âşık olmadım” lafından sonra Sıla, Ahmet’in adını duyduğunda ne dese hakkıdır yani. Ama o tam tersini yaptı, “Aramızda sorun yok, dostluğumuz baki” dedi. “Filmini izlemeye elbette giderim” dedi... Ahmet’i ezdikçe ezdi... Gördün mü şimdi ‘hiç âşık olmadığın’ kadının duruşunu... Bu ayrılık sürecinden Sıla usta, Ahmet çırak çıktı...

Ömür Gedik: Sıla’nın duruşu gerçekten güzel, eyvallah ama ben burada Ahmet’in tarafında da olacağım. Çünkü onun gözlerinde duygusallığı, sevgiyi ve hatta aşkı gördüm.

Ahmet’in aşk adamı olmadığına asla inanmıyorum. Geçmişte çok sevdiğine, âşık olduğuna ve ileride de birilerini çok seveceğine adım gibi eminim.

Haberi Hürriyet'te okumak için TIKLAYIN