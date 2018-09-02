Emre Aşık ve Yağmur Aşık, darp edildi!

Feribot görevlilerinin Aşık'ın talebini geri çevirmesi üzerine tartışma yaşandı.

Çanakkale 18 Mart Stadyumu’nda 2018 Troya Yılı kapsamında yapılacak dostluk maçı için çok sayıda yıldız futbolcu Çanakkale’ye davet edildi.

Habertürk’ün haberine göre, aralarında Ümit Karan, Hasan Kabze, Ergün Penbe gibi isimlerin bulunduğu yıldızlar topluluğunda bulunan futbolcu Emre Aşık, Çanakkale’de talihsiz bir olay yaşadı. Emre Aşık feribot sırası bekleme tartışmasında darp edildi. Yaşanan arbedede Emre Aşık’ın eşi Yağmur Aşık da yaralandı. İlk tedavileri Eceabat’ta bulunan sağlık merkezinde yapılan çift, olayla ilgili Eceabat Karakolu’nda ifade verdi.

EMRE AŞIK’IN EŞİ ARABADAN İNEREK GÖREVLİLERE HAKARET ETTİ

Feribot görevlilerinin Aşık’ın talebini geri çevirmesi üzerine ünlü futbolcunun eşi Yağmur Aşık iddiaya göre araçtan inerek görevlilere hakaret etti.