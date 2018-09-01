Taht olay olmuştu! Mert Fırat'a kına gecesi soruldu

Mert Fırat ile yakında nikah masasına oturacak olan İdil Fırat'ın kına gecesi gündeme bomba gibi düşmüştü.

8 Eylül’de İdil Fırat ile evlenecek olan Mert Fırat, önceki gün Cihangir’de objektife takıldı.

Evde özel eşyalarını unuttuğu için İdil Fırat’ın şoföründen eşyalarını alan oyuncu, kısa süreli gazetecilerle sohbet etti.

Kına gecesinde İdil Fırat’ın salona tahtla gelmesi sosyal medyada çok eleştirilen Mert Fırat, konuyla ilgili “Şimdi yorum yapsam konu uzayıp gidecek, o yüzden kusura bakmayın sorduğunuz konu hakkında yorum yapmak istemiyorum.Bana tiyatro sorun, sinema sorun, diziyi sorun, cevaplayım ama bana bu tür sorular sormayın” diyerek konu hakkında yorum yapmaktan kaçındı.