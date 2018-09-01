Dilan Çiçek Deniz'den Victoria’s Secret bombası!

Çukur dizisinde Sena karakteriyle geçtiğimiz sezonun konuşulan isimlerinden Dilan Çiçek Deniz, Victoria’s Secret seçmelerine katılan ilk Türk olmayı başardı.

Geçen yaz oyunculuk eğitimi için gittiği Los Angelas’da dünyanın en büyük ve en önde gelen ajanslarından Elite Ajans ile çalışmaya başlayan Dilan Çiçek Deniz bu yaz da tekrar hem tatil hem iş görüşmeleri için gittiği Los Angelas’da Victoria’s Secret seçmelerine katılmıştı.

Güzel oyuncu bütün dünyadan yüzlerce modelin katıldığı seçmelerden çok az kişi arasından Newyork’a davet edilerek cast direktörü ile görüşmeye gitti.

VİCTORIA’S SECRET’IN İLK TÜRK MELEK ADAYI

Seçmeler sırasında New York basınının yoğun ilgi gösterdiği Dilan Çiçek Deniz, bu görüşme sonrasında yapılacak değerlendirme neticesinde olumlu sonuç olur ise tüm dünyada yılbaşı gecesi yayınlanan ‘Victoria’s Secret Moda Şovu’ defilesinde dünyaca ünlü modeller ile yürüyecek ilk Türk Victoria’s Secret meleği olacak.

2014 yılında Miss Universe Turkey seçildikten sonra modellik yapmayan ve oyunculuk kariyerine yoğunlaşan Dilan Çiçek Deniz seçmelere davet edilen ilk Türk oldu. Deniz “Eğer defilede yer alma fırsatı yakalarsam yurt dışında oyunculuk kariyerime adım atmam için çok önemli bir şans olacak, bu yüzden çok heyecanlıyım. Çok önemli kişiler ile tanıştım” dedi.