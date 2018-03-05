Nihat Doğan diskalifiye oldu!

Survivor 2018'in 4 Mart Pazar akşamı yayınlanan bölümünde, All Star ve Gönüllüler takımları dokunulmazlık için kıyasıya bir mücadele verdi. Su üzerinde hem dengede durmak hem de ellerindeki tahtayla karşısındaki rakibini düşürmek için uğraşan yarışmacılar performanslarını sergiledi. Ancak Nihat Doğan ile Melih arasındaki oyunda beklenmedik bir müdahale oldu.

Nihat Doğan ile Melih arasında yaşana mücadelede, Nihat üst üste ihtarlar aldı. Survivor'ın son bölümünde Nihat Doğan dokunulmazlık oyunununda ilk olarak denge tahtasını eli ile tuttuğu için ihtar aldı. Ardından ise karşısında yarışan Melih’e dirsek atarak ikinci defa ihtar alarak oyundan diskalifiye oldu ve oyunu kaybetti.

Acun Ilıcalı, 'Sayı Melih’in. İhtarı vardı Nihat Doğan’ın tekrar ihtar yedi. İki ihtar ile diskalifiye oldu Nihat' dedi.