Murat Yıldırım'dan Kenan Işık açıklaması

Murat Yıldırım, 'Kim Milyoner Olmak İster?' yarışmasının eski sunucusu Kenan Işık ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Murat Yıldırım ve eşi İmane Elbani şarkıcı Bengü'nün düğününde görüntülendi. Yıldırım, 'Kim Milyoner Olmak İster?' yarışmasının eski sunucusu Kenan Işık ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Komada yaşam mücadelesini sürdüren Işık'ın tedavisi evinde devam ediyor. Sanatçının sağlık durumu ciddiyetini koruyor.

Kenan Işık'tan sonra pek çok ünlü isim 'Kim Milyoner Olmak İster?' yarışmasında sunuculuk yaptı. Programın son sunucusu ise Murat Yıldırım oldu.

Ünlü oyuncu, ‘Kim Milyoner Olmak İster?’in eski sunucusu Kenan Işık’ın sağlık durumuyla ilgili soruya, “Ailesinden dolayı ziyaret etme şansım olmadı. İnşallah en yakın zamanda gelir ve programı sunmaya devam eder” yanıtını verdi.