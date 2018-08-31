Hadise dünyaca ünlü oyuncuyla bir araya geliyor!

Ünlü şarkıcı, etkinlikte markanın reklam yüzü Sarah Jessica Parker ile de bir araya gelecek.

Hürriyet'ten Sinem Vural'ın haberine göre, Hadise, önümüzdeki günlerde İtalya’da yapılacak Intimissimi Show’a davet edildi.

Organizasyona Türkiye’den katılacak tek ünlü olan şarkıcı, hazırlıklara haftalar öncesinden başladı. Hadise, uluslararası basının yakından takip ettiği, her yıl sanat ve moda dünyasından birçok ünlü ismini buluşturan organizasyonda pek çok yıldızla bir araya gelecek.

“Sex & the City”nin efsane oyuncusu, aynı zamanda markanın yeni reklam yüzü olan Sarah Jessica Parker ile Rus top model Irina Shayk da konuklar arasında yer alacak. Hadise, şovu Sarah Jessica Parker, Chiara Ferragni ve Irina Shayk’la birlikte en ön sıradan izleyecek.