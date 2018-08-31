O ünlüden dolar paylaşımı: İyiye gitmiyor...

Eski model Deniz Akkaya ‘endişem büyük’ notuyla yaptığı paylaşımda döviz kurunun yükselişiyle ilgili endişelerini dile getirdi. Akkaya, “Hoş günler değil bugünler” ifadesini kullandı.

Deniz Akkaya, sosyal medya hesabı Instagram’da “Dolar 7 olunca herkes ayağa kalkmıştı. Şu an dolar 6.54 ve herkes gayet rahat. Bayılıyorum böyle ısınan suya ufak ufak alışan kurbağa formasyonlarına” yazılı bir mesaj paylaştı.

Akkaya, bu mesajına kendi ifadeleri olan “Hoş zamanlar, hoş günler değil bugünler… İyiye gitmiyor ve endişem büyük” notunu ekledi.