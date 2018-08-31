Pelin Batu, anne oldu

Ocak ayında kalp cerrahı Macit Bitargil ile dünyaevine giren ünlü oyuncu ve sunucu Pelin Batu, ilk çocuğunu kucağına alarak anne oldu.

Geçtiğimiz ocak ayında ünlü kalp ve damar cerrahı doktor Macit Bitargil ile evlenen Pelin Batu, geçen ay erkek bir çocuk dünyaya getirdi. Öğrenilen bilgiye göre çift oğullarına Rafael adını verdi. Habertürk'ün haberine göre eski Roma Büyükelçisi olan merhum diplomat İnal Batu'nun kızı olan Pelin Batu'nun bebeği ve ailesiyle birlikte şu sıralar Hatay'da olduğu bilgisine ulaşıldı.

PELİN BATU KİMDİR?

Harem Suare, Komser Şekspir ve Yağmurdan Sonra gibi pek çok başarılı sinema filminde rol almış olan Türk oyuncu. Eski milletvekillerimizden emekli büyükelçi İnal Batu'nun kızı olan Pelin Batu, Murat Bardakçı ile beraber Tarihin Arka Odası adlı bir tarih programı da sunmuştur.

Pelin Batu, 27 Aralık 1978 tarihinde, Ankara'da dünyaya geldi. Anne tarafından Arnavut kökenli olan Batu'nun babası, eski milletvekillerinden olan emekli büyükelçi İnal Batu'ydu.

Babasının büyükelçilik görevi nedeniyle çocukluğu aralarında ABD, Fransa ve Pakistan'ın da bulunduğu pek çok ülkede geçen Batu, liseyi New York, ABD'de bulunan Marymont Okulu'nda bitirdi ve ardından Mannes Müzik Koleji'nde tiyatro ve müzik eğitimi aldı. Batu'nun üniversite derecesi ise Boğaziçi Üniversitesi Tarih Bölümü'nde tamamlandı.

1999 yılında vizyona giren Harem Suare adlı sinema filminde canlandırdığı Cariye Nevres karakteri ile sinemaya atılan Batu, aynı yıl vizyona giren iki filmin daha kadrosunda yer aldı; Akşam Güneşi ve Hayal Kurma Oyunları. Batu'nun sinema kariyerindeki en önemli rollerden birisi ise 2000 tarihinde vizyona giren, yönetmenliğini Sinan Çetin'in yaptığı ve başrollerini Kadir İnanır ile Müjde Ar'la paylaştığı Komser Şekspir odu.

Aralarında 2004 tarihli Kerem ile Aslı, 2005 tarihli Sessiz Gece ve 2006 tarihini taşıyan Pars; Kiraz Operasyonu'nun da bulunduğu pek çok sinema yapımının yanı sıra tiyatro oyunları ve tv dizilerinde de rol alan Batu, Ghost Sonata adlı oyundaki başarılı performansı ile de En İyi Kadın Oyuncu ödülünü kazandı.

Pelin Batu halen Habertürk kanalında yayınlanmakta olan Tarihin Arka Odası adlı popüler tarih programını Murat Bardakçı ve Erhan Afyoncu ile beraber sunmaktadır.