Bengü sevgilisi Selim Selimoğlu ile evlendi!

Bengü, bir yıldır birlikte olduğu armatör sevgilisi Selim Selimoğlu ile dün akşam dünya evine girdi.

Ünlü şarkıcı Bengü, dün akşam gerçekleşen muhteşem bir düğünle armatör sevgilisi Selim Selimoğlu ile dünyaevine girdi.

Düğün için hiçbir masraftan kaçmayan çift, söylenene göre 1 milyon TL harcamış. Tropikal konseptli düğüne 600 kişi davet edilmiş.

Düğüne harcanan para, davetliler dışında en çok konuşulan konu ise Bengü'nün gelinliği oldu.

Pronovias markasına ait gelinlik, son günlerde gördüğümüz en iyi tasarımlardan biriydi.

En azından birçok sosyal medya kullanıcısının da dediği gibi tam olarak gelinliğe benziyordu. Zira marjinal olma adına giyilen ve ‘Gelinlik' bile denemeyecek elbiseler maalesef her seferinde hüsrana uğrattı…

Güpür işlemeli duvağı, işlemeli omuz detayı, tacı, çiçeği, saçı ve makyajıyla herkesin beğenisini toplayan Bengü'nün makyajı da Hamiyet Akpınar'a ait… Bengü'ye her zamankinden farklı bir makyaj yaptığını belirten Akpınar “Makyajı tam bir gelin masumiyetinde yaptık. Yüz hatlarını ortaya çıkaran, sade ama vurgulayıcı bir makyaj oldu. Bengü tam bir bebeksi gelin oldu” dedi.

Bengü'nün yaklaşık bir buçuk ay önce seçtiği gelinliği sosyal medyanın da en çok konuşulan konusu oldu.

İşte, o yorumlardan bazıları:

‘Geline benzeyen tek ünlü'

‘Diğerleri gibi farklı olmak adına saçmalamamış'

‘İlk kez bir ünlü doğru bir karar vermiş'

‘Şükür gelinlik giyen bir ünlü'

‘Sonunda düzgün giyinen biri çıktı'

‘Değişik olayım, dikkat çekeyim diye tipten tipe girenler… Alın size kibar, asil ve nazik bir gelin. En azından yıllar sonra fotoğraflara bakıp ‘Ay ben bunu nasıl giymişim' demeyecek.'

‘2018'in en güzel gelini ve gelinliği'

‘Çok şükür gelinlik görebildik'

‘Nihayet nevresim takımı yerine biri gelinlik giydi'

‘Saçmalamadığı için teşekkür ederiz'

‘Marjinal olmaya çalışıp saçmalayanlara kapak olsun'