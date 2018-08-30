Yeni 'Yasak Elma' iddiası: Talat Bulut...

Milliyet yazarı Sina Koloğlu, günlerdir konuşulan Yasak Elma dizisi ve Talat Bulut olayına ilişkin çok çarpıcı bir iddiada bulundu.

Sina Koloğlu, Yasak Elma dizisi çekimlerinin ertelendiği iddialarının gerçeği yansıtmadığını söyledi. 'En yetkili kişiye sordum' diyen yazar çekimlerin gecikmesinin mekan sorunu olduğunu bildirdi.

Koloğlu şu ifadeleri kullandı: Geçtiğimiz pazar günü en yetkili kişiye sordum: “Bayramdan önce üç gün çekip, sonra devam edecektik. Mekan sorunundan dolayı, önceki üç günü iptal ettik. Cumartesi çekimlere başladık” dedi.

Yazar Koloğlu, ayrıca çok konuşulacak bir iddiada ortaya attı. Her durumda dizinin devam edeceğini düşündüğünü söyleyen yazar, "Her hâlükârda dizinin devam edeceğini düşünüyorum. Bulut olmasa da... Dile getirilmese de, toplantılarda yeni ismin bile hazır olduğu kanaatindeyim." dedi.

Sina Koloğlu'nun bugünkü yazısında ilgili bölüm:

‘YASAK ELMA’ DEVAM EDER

Yaz başından bu yana Talat Bulut meselesi değerli basınımızın büyütecinde... Önemli köşe yazarları, birbirlerine girmiş vaziyette. Dizinin oyuncuları da, aslında pek huzurlu değil. Dışarıdan algı böyle. Hatta bazı mesajlar da ortaya çıktı. Tüm bunlar olurken, birden dizi çekimlerinin durduğu haberi geldi.

Geçtiğimiz pazar günü en yetkili kişiye sordum: “Bayramdan önce üç gün çekip, sonra devam edecektik. Mekan sorunundan dolayı, önceki üç günü iptal ettik. Cumartesi çekimlere başladık” dedi. Şimdi bu bölümlerde Talat Bulut var mı? İşin hukuki cephesi devam ediyor.

Yapımcılardan da tepki geldi. Yani ‘Yasak Elma’nın senaryosu aslında hayatın gerçeğinde. Şartlar nereye gider? Biraz su ılısın durumu mu olacak? Her hâlükârda dizinin devam edeceğini düşünüyorum. Bulut olmasa da... Dile getirilmese de, toplantılarda yeni ismin bile hazır olduğu kanaatindeyim.