Hande Ataizi’nden Mehmet Ali Erbil’e sert sözler

Kısa bir süre önce verdiği röportajda ‘Çocuklu kadınla evlenmem’ şeklinde bir açıklamaya imza atan şovmen Mehmet Ali Erbil’e yönelik tepkiler çığ gibi büyüyor. Sosyal medya kullanıcıları çapkın olarak ünlenen Mehmet Ali Erbil’in bu açıklamalarını son derece anlamsız bulurken açıklamalara bir tepki de oyuncu Hande Ataizi’nden geldi. Ataizi, geçtiğimiz gün verdiği röportajda “Çocuklu kadınla evlenmem, benimkiler bana yeter” diyen Mehmet Ali Erbil’i adeta topa tuttu.

“MEHMET’LE AKLI BAŞINDA KİM EVLENİR?”

Hande Ataizi, ‘4 Kadın Zamanı’ adlı programda Mehmet Ali Erbil’in son röportajında kullandığı ifadeleri eleştirdi. Erbil’in röportajda “Çocuklu kadınla evlenmem, benimkiler bana yeter” açıklamasını eleştiren Hande Ataizi, “Mali’yi severim. Ama aklı başında kim onunla evlenir ki zaten” dedi.

“ÇOCUK SAHİBİ OLMASIN”

Verdiği röportajda”Yeniden evlenirseniz nasıl biri olur?” sorusuna cevap veren Erbil, “Büyük konuşmayayım ama çocuk sahibi olmasın. Benimkiler bana yeter. Bu yaşımdan sonra bir de çoluk çocukla uğraştırmasın beni. Benden olabilir ama o ayrı. Bugün evlensem yine çocuk yaparım. Ama aşk başka bir konu. O zaman işler değişiyor. Dediğin lafları yiyebilirsin de. Normalde hiç beğenmeyeceğim bir kadına da aşık olabilirsin. Belki kadın pavyondan çıkacak tövbe yarabbi. Bilemeyiz. Ama kendini beğenmiş, sonradan görme bir kadın olmasın. Güldürmeyi hep benden beklemesin, o da beni güldürsün” ifadelerini kullanmıştı. Erbil, Muhsine Şehnaz Kamiloğlu, Nergis Kumbasar, Sedef Altuntaş ve Tuğba Çoşkun’la evlendi ve 3 çocuğu var.