Sıfır Bir'in Cio'su Çukur'a mı transfer oluyor?

Yeni sezona hızlı bir başlangıç yapmaya hazırlanan Çukur dizisinde sürpriz iddialar üst üste geliyor. Geçtiğimiz sezon finalinde hakkında tüyolar verilen ve izleyicinin zihninde karışıklığa neden olan Cumali karakterinin ardından yeni sezon başlangıcı öncesinde de yeni bir iddia gündeme geldi.

Çukur dizisini yeni sezona haftalar kala iddialarla gündemde yer almaya devam ediyor. Cumali karakterine hayat verecek olan isim hakkında öne sürülen iddiaların ardından yeni sezonun diğer sürprizi ise Cihangir Ceyhan oldu.

Sıfır Bir dizisinin başrollerinde yer alan ve sevilen ismi Cihangir Ceyhan'ın yeni sezonda Akın Koçovalı rolüyle Çukur dizisine katılacağı iddialar arasında yer aldı.

Dizinin yapımcısından konuyla ilgili herhangi bir açıklama gelmedi.

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ÇUKUR'UN CUMALİ'Sİ KİM OLACAK?

Show TV'nin Çukur dizisinde kimin canlandıracağı merak konusu olan Cumali rolünün sahibi sonunda belli oldu. Çukur'da Koçovalı ailesinin hapishanede olan en büyük oğulları Cumali yeni sezona damga vuracak bir karakter olacak. Cumali karakteri için daha önce Nejat İşler, Ufuk Bayraktar ve Kenan İmirzalıoğlu'nun isimleri de geçmişti. Ancak Ufuk Bayraktar'a teklif gitmediği, Nejat İşler'in de dizide oynamayı düşünmediği ortaya çıktı.

Medyatava'dan Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Çukur'un merak edilen yeni oyuncusunun geçen haziran ayından beri adı kulislerde dolaşan Necip Memili olduğu öğrenildi. Necip Memili son olarak, Şahsiyet dizisindeki komiser rolüyle dikkatleri çekmişti.