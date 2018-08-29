Seren Serengil, villasına giren yılanı büyüye bağladı

Şarkıcı Yaşar İpek ile hayatını birleştiren Seren Serengil'in Bodrum'daki villasına yılan girdi. Serengil, "Nazara ve büyüye inanmaya başladım" diyerek dua istedi.

Yaşar İpek ile evliliği uzun süre konuşulan Seren Serengil, sosyal medya hesabından nazara geldiğini ve evine yılan girdiğini söyledi. Serengil, "Nazara ve büyüye inanmazdım ama artık inanmaya başladım" notuyla villasına giren yılanın fotoğrafını paylaştı.

VİLLASINA YILAN GİRDİ

Sosyal medyayı aktif kullanan ünlülerden ilk sırayı kimseye kaptırmayan Seren Serengil, eşi Yaşar İpek ve köpekleri ile villasından her anını takipçileriyle paylaşıyor. Seren Serengil, rutinleşen paylaşımlarına bugün de devam etti. Serengil, eşi Yaşar İpek'le kahvaltı yapmak için villasından ayrıldı. Villalarına geri dönen çift, yılan korkusuyla karşı karşıya kaldı.

"NAZARA ARTIK İNANIYORUM"

Seren Serengil, villasında yılan arama çalışmasını instagram hesabından, Nazara inanmazdım ama artık inanıyorum" notuyla paylaşım yaptı. Yılanın bulunmasıyla rahat nefes alan Seren Serengil, bulunan yılanı da paylaşmayı ihmal etmedi. Serengil, sevenlerinden dua da istedi.