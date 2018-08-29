Sevgilisiyle gittiği tatilde eski eşi ile pişti oluyordu

Sözcü'nün haberine göre, Şenol İpek, ünlü sunucu Bircan Bali ile boşandıktan sonra adının Nur olduğu öğrenilen yeni sevgilisi ile tatile çıktı. Sevgilisiyle bir plaja giden İpek, 2004 yılında boşandığı Yüksel Ak ile pişti olmanın eşiğinden döndü.

BİR GÜN ARAYLA AYNI YERDE

Ak, bir süre önce İzmir'e yerleşmişti. Kariyerini sürdüren güzel model, önceki gün Çeşme'de, arkadaşlarıyla birlikte özel bir beach'teydi. Aynı beach'te bir gün sonra ise Şenol İpek vardı. İpek, isminin Nur olduğu öğrenilen yeni sevgilisi ile denize girdi. İkilinin samimi halleri dikkat çekti.

OLAYLI ŞEKİLDE EVLENEREK BOŞANMIŞLARDI

Şenol İpek ile Yüksel AK, 2000'li yılların başında olaylı bir şekilde evlenerek boşanmıştı. İddiaya göre Çağla Şıkel, o dönemde Şenol İpek'e "Tostumu yedim seni bekliyorum" mesajı atmış, bu mesaj da magazin gündemini epeyce meşgul etmişti. İpek ile Ak, bu olayların ardından 2004 yılının Ocak ayında anlaşmalı bir şekilde boşanmıştı.