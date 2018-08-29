Cicişler sokak ortasında saç saça baş başa kavga etti!

Ciciş kardeşler olarak tanınan Esra ve Ceyda Ersoy, kardeşler, tatillerini geçirdikleri Alaçatı'da sokak ortasında kavga etti.

Yaz tatillerini İzmir Alaçatı'da geçiren ve sosyal medya hesaplarından da tatilleriyle ilgili paylaşımlarda bulunan Cicişler, birlikte yemek yedikleri mekan çıkışı neden çıktığı belli olmayan bir kavgaya tutuştu.

BİRBİRLERİNE GİRDİLER

Sokak ortasında olmalarına aldırmadan bir anda birbirlerine bağırmaya başlayan ikili saç saça baş başa birbirine girdi.

'2. Sayfa' programının haberine göre; Ciciş kardeşlerin kavga esnasında birbirlerine, 'Senin kafan güzel mi' şeklinde bağırdıkları ortaya çıktı. Ortaya çıkan görüntülerde Ceyda Ersoy'un, Esra Ersoy'u yerlerde süreklediği görülüyor.