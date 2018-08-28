O Ses Türkiye'nin yeni jüri üyeleri kimler olacak?

O Ses Türkiye 2019 yeni sezon ne zaman başlıyor? O Ses Türkiye yeni jüri üyeleri kimler olacak? İşte O Ses Türkiye ile ilgili son gelişmeler...

O Ses Türkiye yeni jüri üyeleri kimler? O Ses Türkiye 2019 yeni sezon ne zaman başlıyor? yarışmanın müdavimleri merak içinde ve O Ses Türkiye 2019 yeni sezonla ilgili internet üzerinden bilgi edinmeye çalışıyorlar. O Ses Türkiye 2019 için Acun Ilıcalı Dominik Cumhuriyetinden hazırlıklarını yapmaya devam ediyor. Peki O Ses Türkiye yeni jüri üyeleri kimler? O Ses Türkiye 2019 yeni sezon ne zaman başlıyor?

O SES TÜRKİYE YENİ JÜRİ ÜYELERİ KİMLER OLACAK?

O Ses Türkiye son iki sezondur beklenen reytingleri alamıyor. Bu nedenle Acun Ilıcalı, O Ses Türkiye 2019 yeni sezonda çok önemli jüri değişikliklerine gidecek. Hadise’nin de şampiyon olmasının ardından eski jürü üyesi kadrosunun tamamen yenileneceği ve gençleşeceği konuşuluyor. Peki O Ses Türkiye yeni jüri üyeleri kimler olacak? Bu isimlerin başında Beyazıt Öztürk geliyor.

O SES TÜRKİYE'DE HEDEF GENÇ İZLEYİCİ

Genç kesimi ekran başına çekmeyi amaçlayan Acun Kanal D ile yoları ayıran Beyazla anlaşmış durumda. Beyazıt Öztürk’ün O Ses Türkiye için Acun Medya’dan bölüm başı 100.000 TL alacağı iddia edildi.

BEYAZ'DAN O SES TÜRKİYE DETAYLARI

Yeni sezon için Acun Ilıcalı ile el sıkışan Beyazıt Öztürk, “O Ses Türkiye”yi artık kendisinin sunacağı iddialarına yanıt verdi: Belki o durum ileride olabilir ama şu an ben sadece jüri üyesiyim.

Kıbrıs tatilinden dönen ünlü şovmen, yeni sezonda yer alacağı O Ses Türkiye yarışması hakkında konuştu.

Acun Ilıcalı’nın yerine yarışmayı sunacağı iddia edilen Öztürk, “Belki o durum ileride olabilir ama şu an ben sadece jüri üyesiyim. Kadro henüz netleşmedi”dedi.

Programda yer alacağı açıklandıktan sonra sosyal medyada müzik bilgisi eleştirilen ünlü şovmen gülerek “Onu program başladıktan sonra görecekler, biraz bekledikten sonra yorum yapmaları lazım” dedi.

ALEYNA TİLKİ O SES TÜRKİYE'DE Mİ?

O Ses Türkiye yeni jüri üyeleri arasında ismi geçenlerden biri de Aleyna Tilki. Aleyna Tilki, Yetenek Sizsiniz’le çıkış yapmış ve genç kuşağın yıldızı olmayı başarmıştı; Şimdi Acun Ilıcalı 18 yaşına girmiş olan Aleyna Tilki’ye O Ses Türkiye 2019 Jüri Üyesi olma teklifi götürdüğü; Aleyna Tilki’nin de bu konuya çok sıcak baktığı söyleniyor.

Acun Ilıcalı'nın O Ses Türkiye jüri üyeliği için teklif götürdüğü isimlerden biri ise yine gençlerin sevgilisi Edis Görgülü oldu.

O SES TÜRKİYE YENİ JÜRİ DEMET AKALIN MI?

O Ses Türkiye yeni jüri üyeleri arasında ismi geçen isimnlerden biri de Demet Akalın oldu. Posta Gazetesi'nden Mesut Yar da bu konuya ilişkin "Aranan Heyecan O İsimde mi?" başlıklı bir yazı kaleme aldı. Mesut Yar'ın yazısı şöyle: "Sanırım 'O Ses Türkiye'nin (TV8) en ateşli izleyicisi Demet Akalın. Sosyal medyasında yarışmayla eş zamanlı olarak yorumlarını izliyorum. Elemelerde jüri üyelerinin gönderdiği gençlere çok üzülüyor... Mesela Murat Boz'un elediği Güneş isimli yarışmacıya direkt talip oldu. Sadece o yarışmacıya da değil, birkaç tanesine daha hesaplarından 'bana mutlaka ulaş' mesajı gönderdi. Bu heyecanını ve yorumlarını görünce içimden 'gelecek yılın jüri koltuğunda böyle heyecanlı ve hırslı bir isim otursa fena mı olur?' dedim. Vallahi bir renk katacağı kesin. Acun Ilıcalı bu seçeneği düşünmeli!" açıklamasında bulundu. Diğer yandan Yıldız Tilbe’nin farklı formatla izleyici karşına çıkması için Acun’un star verdiği iddia edilmişti. Eğer durum böyle olursa Yıldız Tilbe’nin yerine yeni bir isim geleceği kesin…

O SES TÜRKİYE'NİN GEÇMİŞ JÜRİ ÜYELERİ

İşte O Ses Türkiye tarihinde sezon sezon yer alan Jüri üyesi kadrosu

1. Sezon: Hadise, Mustafa, Sandal, Hülya Avşar, Murat Boz

2. Sezon: Hadise, Mustafa Sandal, Hülya Avşar, Murat Boz

3. Sezon: Gökhan Özoğuz, Hadise, Murat Boz, Ebru Gündeş

4. Sezon: Gökhan Özoğuz, Hadise, Mazhar Alanson ve Özkan Uğur, Ebru Gündeş

5. Sezon: Gökhan ve Hakan Özoğuz, Hadise, Murat Boz, Ebru Gündeş

6. Sezon: Gökhan ve Hakan Özoğuz, Hadise, Murat Boz, Sibel Can

7. Sezon: Yıldız Tilbe, Murat Boz, Gökhan ve Hakan, Hadise