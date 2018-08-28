Erkan Can, o filmin kadrosunda!

Dijital Sanatlar Yapımevi/ICNN tarafından çekimleri tamamlanan MÜSLÜM filminde, Türkiye sinemasının yaşayan en önemli aktörlerinden Erkan Can da rol alıyor.

Çocuk yaşta, tesadüfen girdiği Adana Halkevi’nde bağlama ustası Limoncu Ali’yle tanışan Müslüm Gürses, kendisinden hem müzik bilgisi hem de ileriki yaşlarında sıkça hatırlayacağı çok önemli hayat dersleri alır. Bir öğretmen olmasının ötesinde çocuk Müslüm’e bir nevi babalık da yapan Limoncu Ali’yi sinemamızın usta oyuncularından Erkan Can canlandırıyor.

Ketche ve Can Ulkay’ın yönetmenliğini yaptığı, Timuçin Esen’in Müslüm Gürses, Zerrin Tekindor’un Muhterem Nur’u oynadığı filmde sanatçının Limoncu Ali’yle tanışıp bağlama çalmayı öğrendiği yaşlarına Şahin Kendirci hayat veriyor.

AYLA filminde olduğu gibi gerçek hayat hikayelerini beyazperdeye uyarlayarak ülkemiz sinemasında eksikliği hissedilen “True Story” kategorisinde önemli bir boşluğu dolduran Dijital Sanatlar Yapımevi, MÜSLÜM filminin dağıtımını CGV Mars ile gerçekleştirecek. Ödüllü Kurgu Yönetmeni Mustafa Presheva tarafından montajı devam eden film, 26 Ekim’de büyük küçük herkesi salonlara çekmeye hazırlanıyor.