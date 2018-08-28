Hande Yener'in yeni şarkısı tepki çekti

Şarkıcı İntizar’ın sözleşmesini fesh eden prodüksiyon şirketinin yanında olan Hande Yener’in yeni şarkısı Love Always Wins’e (Aşk her zaman kazanır) tepkiler gecikmedi.

Kaos GL'nin haberine göre Hande Yener, dün gece resmi Twitter hesabından yeni teklisi Love Always Wins’i klipten bir bölüm yayınlayarak duyurdu.

Duyuru tweetinin ardından, İntizar’ın sözleşmesini feshedilme sürecinde Poll Production’un yanında olan Yener’e, LGBTİ hareketiyle anılan “Love Wins” sloganını kullanmasına yönelik tepki gecikmedi.

Şarkının söz yazarı Mert Ekren, aynı süreçte şu yorumları yapmıştı:

Ne olmuştu?

Şarkıcı Mustafa Ceceli, 1.5 yıl önce boşandığı eşine karşı açtığı velayet davasının dosyasına Sinem Gedik ile İntizar'ın izinsiz bir şekilde elde edilen ve evlerinde çekilmiş görüntülerini eklemiş; dava dosyasına girmesinin ardından bu görüntülerin büyük bir kısmı basına sızmıştı.

İzinsiz ve yasadışı şekilde elde edilen görüntülerin basına sızmasının ardından İntizar'ın birlikte çalıştığı Poll Production haberleri 'şaşkınlık ve üzüntüyle okuduklarını' belirterek şarkıcıyla hiçbir bağları kalmadığını açıklamıştı. Şirketin sahibi Polat Yağcı, gelen tepkilerin ardından ise şu açıklamayı yapmıştı:

"Sanatçımız İntizar'la yollarımızı ayırma sebebimiz kişisel tercihleri ya da özel hayatı değildir. Şirket ilkelerimiz kişisel tercihlerinden uzak, dürüstlük ve güven üzerine kurulmuştur. Mustafa Ceceli'nin boşanma sürecinden itibaren gündeme gelen bu konuda sanatçımız İntizar defaatle bizleri yanlış yönlendirmiş ve sanatçı/yapımcı şirket arasında zaruri olan dürüstlüğün korunması ilkesini temelinden sarsmıştır. Bu sebeple profesyonel ilişkimiz sonlandırılmıştır."

Hürriyet yazarı Cengiz Semercioğlu ise İntizar ile Gedik'in görüntülerinin yasadışı ve izinsiz bir şekilde sızdırılması, öncesinde de velayet davasına konu edilmesinin ardından "Yılın skandalı sonunda patladı" yorumunda bulunmuştu.

Semercioğlu, gelen tepkilerin ardından bugünkü yazısında Ceceli'nin eski eşine ve çocuğunun annesine yaptığını çok ayıp ve yakışıksız bulduğunu belirterek, "Ben bu olayda önce ve sonuna kadar küçük Arın’ı savunuyorum. Sonra İntizar’ı... Ardından da Sinem’i... Ceceli’yi hiç savunmuyorum" dedi. Olayın 'haber' değeri olduğu değerlendirmesinde bulunan Semercioğlu, "Sinem Gedik bir kadınla değil de erkekle ilişki yaşasaydı yine “skandal” başlığını atacak mıydın" sorusuna da şu cevabı verdi:

"Kesinlikle evet. Çünkü bu haberde skandal olan iki kadının yakınlaşması değil, olay sırasında evde çocuğun olduğu iddiası. Ve Ceceli’nin, çocuğunun annesinin görüntülerine dayanarak dava açması. Bunlar skandal değilse neden 3 gündür Türkiye bu olayla çalkalanıyor?"

Yaşananların ardından sosyal medyada çok sayıda kişi İntizar ve Sinem Gedik'e destek çıkarken; Mustafa Ceceli'ye ise tepki gösterdi.