Talat Bulut soruşturmasında yeni gelişme!

62 yaşındaki oyuncu hakkında daha önce verilen takipsizlik kararı kesinleşti.

Milliyet'ten Musa Kesler'in haberine göre; Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, Talat Bulut hakkında geçtiğimiz haftalarda verdiği takipsizlik kararına yapılan itiraz Bakırköy 1'inci Sulh Ceza Mahkemesi tarafından reddedildi.

Böylece 62 yaşındaki oyuncu hakkında daha önce verilen takipsizlik kararı kesinleşti.

NE OLMUŞTU?

FOX'ta yayınlanan 'Yasak Elma' dizisinin setinde başrol oyuncusu Talat Bulut'un, kostüm asistanı Özge Ş.’yi taciz ettiği öne sürülmüştü.

TALAT BULUT'UN AVUKATINDAN AÇIKLAMA