Çukur'da Cumali'yi kimin canlandıracağı belli oldu!

Ufuk Bayraktar, Nejat İşler hatta Kenan İmirzalıoğlu'nun bile adı rol için sosyal medya anketlerinde gündeme getirilmişti. Ancak Ufuk Bayraktar'a teklif gitmediği, Nejat İşler'in de dizide oynamayı düşünmediği ortaya çıktı. Çukur'un merak edilen yeni oyuncusunun geçen haziran ayından beri adı kulislerde dolaşan Necip Memili olduğu öğrenildi.

Şu günlerde Cem Yılmaz'ın Karakomik Filmler serisinin Kaçamak bölümünde oynayan Memili'nin geçen sezon Ay Yapım'ın yerli Prison Break projesi için de düşünüldüğü konuşuluyor. Ancak FOX için çekilecek olan uyarlama dizinin senaryosunun yeniden yazdırılmaya karar verilmesi üzerine ise proje şimdilik rafa kaldırılmıştı. Necip Memili yakın zamanda yine Ay Yapım imzalı Şahsiyet adlı internet dizisinde de Tolga Yazgan karakterini oynamıştı.