Bizimkiler kaybetti!

Umur Bugay, bir bankanın reklam filminde dizinin iki önemli karakteri “Kapıcı Cafer” ve “Yönetici Sabri Bey”in taklit edildiği iddiasıyla dava açtı.

Hürriyet'ten Özge Eğrikar'ın haberine göre Bizimkiler dizisinin senarist ve yapımcısı Umur Bugay, bir bankanın reklam filminde dizinin iki önemli karakteri “Kapıcı Cafer” ve “Yönetici Sabri Bey”in taklit edildiği iddiasıyla dava açtı.

Bugay’ın “Reklamda esinlenmeden öte apaçık bir intihal (aşırma) mevcuttur” iddiasını, banka avukatları karakterler arasında intihale yol açacak ölçüde bir yakınlık olmadığı gerekçesiyle reddetti.

Mahkeme de Umur Bugay’ın eser sahipliğinden kaynaklanan herhangi bir ihlalin bulunmadığını belirterek davanın reddine karar verdi.